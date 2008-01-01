Футболист пропустил игру из-за желтой в аннулированном матче против "Иртыша". В ПФЛК прояснили ситуацию

Дисквалификация защитника "Кызыл-Жар СК" Уроша Делича в матче чемпионата Казахстана была правомерной, сообщил корреспонденту Vesti.kz спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Казахстана Павел Демян.

Футболист пропускал игру с "Шахтером" из-за перебора желтых карточек, одна из которых была получена в аннулированном матче против "Иртыша", о чем накануне написал журналист Айдын Кожахмет.



Так, в пункте 8 статьи 12 дисциплинарного регламента чемпионата Казахстана говорится, что в случае аннулирования результатов матчей полученные футболистом предупреждения сохраняются, а забитые голы и сами итоговые результаты матчей аннулируются.



"Аннулирование результатов матчей, равно как и персональных спортивных достижений футболистов, забитых голов, не имеет общего с дисциплинарными санкциями, которыми являются желтые карточки.



Независимо от итога матча, у игрока сохраняется в личном зачете полученное предупреждение во время игры за несоблюдение футбольных правил.



В дисциплинарном регламенте Казахстанской федерации футбола применятся общемировая практика - при аннулировании результатов матчей выданные за совершенные на поле проступки желтые карточки не списываются", - заявил Демян.



Напомним, с "Иртышом" петропавловцы встречались в марте в рамках второго тура. Матч завершился со счетом 1:1. Результат игры был аннулирован из-за отказа павлодарского клуба от выступлений в чемпионате Казахстана. Причиной этого стали финансовые трудности.



Отметим, в матче 15-го тура чемпионата Казахстана "Кызыл-Жар СК" сыграл вничью с "Шахтером" со счетом 0:0. Карагандинцы набрали 17 очков и занимают седьмое место. У петропавловцев 12 баллов и девятая строчка. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.