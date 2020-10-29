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Ляпы и неуверенность накануне чемпионства. Как ошибался Покатилов в этом сезоне в "Кайрате" и сборной

Вратарь допустил ряд серьезных ошибок.

Ляпы и неуверенность накануне чемпионства. Как ошибался Покатилов в этом сезоне в "Кайрате" и сборной
Стас Покатилов. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В нынешнем сезоне вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Стас Покатилов впервые в карьере может стать чемпионом страны. Впрочем, триумф футболиста будет виден сквозь призму ошибок, которые остаются на слуху у болельщиков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какими ляпами в 2020 году запомнился Покатилов.

В этом году после ухода Владимира Плотникова в "Ордабасы" Покатилов окончательно утвердился в качестве основного голкипера "Кайрата". На подмену ему определили молодого Данила Устименко, который принял участие в ряде матчей.

Казалось, что уверенность Покатилова возрастет. И до первой паузы в чемпионате, связанной с карантином из-за пандемии коронавируса, вратарь "Кайрата" демонстрировал вполне стабильную игру. В единственном пропущенном весной мяче в проигранном "Шахтеру" матче вины Покатилова нет.

Первый тревожный звоночек прозвучал в матче квалификации Лиги Европы против армянского "Ноа". Покатилов на восьмой минуте пропустил курьезный гол в ближний угол, после чего был открыт счет в игре. При этом игрок гостей скорее всего пытался сделать прострел, но мяч свалился с его ноги. Благо, класс команд был настолько ощутимым в пользу алматинского клуба, что общий успех не вызывал сомнений - "Кайрат" победил 4:1.



Следующий ляп Покатилова также произошел в международном матче. В концовке встречи с командой Беларуси в рамках второго тура Лиги наций вратарь сборной Казахстана при счете 1:1 вовремя не откликнулся на аут, выброшенный его одноклубником Гафуржаном Суюмбаевым, в результате чего гости перехватили мяч и забили в пустые ворота.

Здесь времени и сил для того, чтобы отыграться, у сборной Казахстана уже не было. Конечно, неосмотрительный ввод мяча полностью на совести защитника, но и вратарь свою часть вины за пропущенный гол имеет.



Очередная ошибка Покатилова случилась совсем недавно - в матче 13-го тура КПЛ против "Жетысу". И здесь не обошлось без Суюмбаева, который на 17-й минуте отпасовал голкиперу и стал автором автогола, поскольку вратарь пытался обработать мяч, но не попал по нему. Так, счет стал 2:0 в пользу талдыкорганцев, но на свое счастье алматинцы сумели отыграться - 4:2.



В нынешнем сезоне можно вспомнить еще ряд неубедительных эпизодов в игре 27-летнего вратаря. Впрочем, таких моментов наберется в карьере любого голкипера. Там лишь цена ошибки разная.

Ближайшие матчи станут судьбоносными для "Кайрата", и у Покатилова есть прекрасный шанс реабилитировать свои промахи. 30 октября алматинцы в рамках 16-го тура КПЛ сыграют с "Астаной", 3 ноября встретятся с "Ордабасы", а 7-го - с "Кайсаром".

По итогам 15 туров "Кайрат" набрал 38 очков. У "Астаны" и "Ордабасы" по 27 баллов. При этом шымкентцы сыграли на матч больше. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Кайрат ФК Покатилов Стас КПЛ-2020 Лига наций Лига Европы Сборная РК по футболу

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