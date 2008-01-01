Сумасшедший выстрел игрока "Кайсара", мяч "Астаны" и штрафной "Кайрата". Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz
продолжают рубрику "Гол тура"
. Предлагаем принять участие в выборе лучшего гола в матчах 15-го тура казахстанской премьер-лиги
. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучших из них можно по этой ссылке.
Алексей Щеткин ("Астана")
Форвард "Астаны" в матче с "Окжетпесом" оформил дубль. Свой первый гол он забил в начале второго тайма. Щеткин на 50-й минуте в ходе молниеносной контратаки убежал от защитника и сместившись в центр точно пробил в угол.
Абат Аймбетов ("Кайрат")
Нападающий "Кайрата" в игре с "Тоболом" открыл счет на восьмой минуте, эффектно преобразовав в гол заброс из глубины от Гафуржана Суюмбаева
. Для Аймбетова этот мяч стал девятым в сезоне.
Айбар Жаксылыков ("Жетысу")
Форвард "Жетысу" на 80-й минуте встречи с "Кайсаром" установил окончательный счет 3:1. Жаксылыков переиграл всю оборону соперника, перед тем как поразить ворота кызылординцев.
Небойша Косович ("Кайрат")
Черногорский полузащитник "Кайрата" в нынешнем сезоне зарекомендовал себя лучшим исполнителем штрафных ударов. Для Косовича это четвертый гол со стандарта из четырех. В матче с "Тоболом" он утроил преимущество "Кайрата".
Элвин Фортес ("Кайсар")
Легионер "Кайсара" едва появившись на поле в матче с "Жетысу", сумел сравнять счет сильнейшим ударом в ближний верхний угол. Кызылординцам этот гол не помог набрать очки, но, тем не менее удар легионера из Нидерландов получился на загляденье.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски
("Кайрат") - гол
в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека
("Иртыш") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев
("Кайсар") - гол
в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков
("Тобол") - гол
в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен
("Кайрат") - гол
в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген
("Кайсар") - гол
в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев
("Шахтер") - гол
в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович
("Кайрат") - гол
в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав
("Кайрат") - гол
в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов
("Кайрат") - гол
в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов
("Каспий") - гол
в ворота "Кайрата".
По итогам 15-ти туров "Кайрат" набрал 38 очков. У "Астаны" и "Ордабасы" по 27 баллов. При этом, шымкентцы сыграли на матч больше. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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