"Увидим все в пятницу!". Полузащитник "Астаны" - о предстоящей игре с "Кайратом", чемпионской гонке и Тихонове

Белорусский полузащитник "Астаны" Макс Эбонг прокомментировал разгромную победу команды над "Окжетпесом", а также рассказал о тренировочном процессе Андрея Тихонова, сообщает пресс-служба команды.

Он стал одним из тех, кто отметился результативными действиями, записав на свой счет голевую передачу.

- Одержали важную победу, которая должна нам помочь немного снять напряжение перед предстоящими встречами!

- С командой уже больше недели работает тренерский штаб во главе с Андреем Тихоновым. Как оценишь его тренировочный процесс?

- У каждого тренера свое видение футбола, Андрей Валерьевич - не исключение, он поменял тренировочный процесс, пытается поменять игру. Наша же задача - выполнять требования тренерского штаба и выкладываться по максимуму в каждом матче.

- Впереди очень важный матч с "Кайратом", который может либо воскресить чемпионскую интригу, либо убить окончательно. Как считаешь, готова ли "Астана" еще побороться?

- Я не хочу делать прогнозы, увидим все в пятницу! Мы должны выйти и отдать полностью себя и свои силы, чтобы достичь результата.

Напомним, "Астана" разгромила "Окжетпес" со счетом 5:1 и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове. Команда набрала 27 очков после 14 матчей и вернулась на второе место в КПЛ. Лидирующему "Кайрату" действующий чемпион уступает 11 очков и имеет игру в запасе.