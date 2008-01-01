Куат и Бахтияров - на скамейке, Зайнутдинов - в огне. Как сыграли казахстанцы в 12 туре РПЛ

Перманентное отсутствие Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова в составах своих команд, выход Марата Быстрова на замену и очередной успешный матч для Бахтиера Зайнутдинова. Корреспондент Vesti.kz представляет краткий обзор игр с участием представителей сборной Казахстана в 12-м туре чемпионата России.



Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 5:1 "Арсенал"



Похоже, мы никогда не устанем хвалить Бахтиера, точно так же, как он не устанет бороздить бровку в составе московского ЦСКА. Снова вдохновенный и эффективный матч от казахстанца и уверенная победа его команды в РПЛ. Главный момент игры с участием Зайнутдинова - заработанный пенальти. Он вызвал некоторые споры, но большинство экспертов в России сошлись на том, что игрок точно не нырял и квалифицировали эпизод, как фол по неосторожности.



Вновь надежная игра в обороне, активная - в атаке и прочный статус игрока основы. При этом с "Арсеналом" Бахтиер отыграл не полный матч, поскольку Виктор Гончаренко, видимо, решил поберечь его на игру в Лиге Европы против загребского "Динамо", которая пройдет уже в ближайший четверг.







Марат Быстров, "Ахмат" 3:1 "Уфа"



После не самого удачного матча с "Ростовом" в исполнении правого защитника сборной Казахстана, Андрей Талалаев несколько видоизменил состав и Марату не нашлось место в основе.



Быстров появился на поле на 72-й минуте при счете 2:1 в пользу "Ахмата", при этом грозненцы уже находились в меньшинстве. Марат сыграл на позиции левого полузащитника, чем-то особенным не отметился, впрочем и ничего не испортил. "Ахмат" выиграл и теперь располагается на десятом месте в турнирной таблице.







Исламбек Куат, "Ростов" 0:2 "Химки"



Акмаль Бахтияров, "Динамо" 3:1 "Сочи"



Еще два казахстанских игрока в лице Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова вновь остались на скамейке запасных в матчах с участием "Химок" и "Сочи" соответственно. Вероятность, что оба футболиста сменят клубную прописку уже в следующее трансферное окно, повышается.