Куат и Бахтияров - на скамейке, Зайнутдинов - в огне. Как сыграли казахстанцы в 12 туре РПЛ

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Похоже, мы никогда не устанем хвалить Бахтиера, точно так же, как он не устанет бороздить бровку в составе московского ЦСКА. Снова вдохновенный и эффективный матч от казахстанца и уверенная победа его команды в РПЛ. Главный момент игры с участием Зайнутдинова - заработанный пенальти. Он вызвал некоторые споры, но большинство экспертов в России сошлись на том, что игрок точно не нырял и квалифицировали эпизод, как фол по неосторожности.
Вновь надежная игра в обороне, активная - в атаке и прочный статус игрока основы. При этом с "Арсеналом" Бахтиер отыграл не полный матч, поскольку Виктор Гончаренко, видимо, решил поберечь его на игру в Лиге Европы против загребского "Динамо", которая пройдет уже в ближайший четверг.
Марат Быстров, "Ахмат" 3:1 "Уфа"
После не самого удачного матча с "Ростовом" в исполнении правого защитника сборной Казахстана, Андрей Талалаев несколько видоизменил состав и Марату не нашлось место в основе.
Быстров появился на поле на 72-й минуте при счете 2:1 в пользу "Ахмата", при этом грозненцы уже находились в меньшинстве. Марат сыграл на позиции левого полузащитника, чем-то особенным не отметился, впрочем и ничего не испортил. "Ахмат" выиграл и теперь располагается на десятом месте в турнирной таблице.
Исламбек Куат, "Ростов" 0:2 "Химки"
Акмаль Бахтияров, "Динамо" 3:1 "Сочи"
Еще два казахстанских игрока в лице Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова вновь остались на скамейке запасных в матчах с участием "Химок" и "Сочи" соответственно. Вероятность, что оба футболиста сменят клубную прописку уже в следующее трансферное окно, повышается.
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