Сегодня, 27 октября, состоится последний матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинский "Шахтер" примет петропавловский "Кызыл-Жар СК". Встреча пройдет в Алматы без зрителей и начнется в 15:00 по столичному времени.

В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте телеканала Qazsport.

Прямая трансляция матча КПЛ "Шахтер" - "Кызыл-Жар СК" >>>>

В турнирной таблице карагандинский клуб занимает седьмое место, а команда из Петропавловска - девятое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.