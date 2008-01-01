"Задача - войти в четверку сильнейших". Бекбаев - о победе "Жетысу", отбитом пенальти и финише сезона КПЛ

Один из героев матча "Жетысу" - "Кайсар" (3:1) Алмат Бекбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как он повлиял на решающий момент в игре и с какими сложностями могут столкнуться команды в ходе концовки сезона КПЛ. Также он высказался о перспективах форварда талдыкорганского клуба Айбара Жаксылыкова.



- Алмат, отбитый вами пенальти, вероятно, ключевой эпизод в игре. Вы гадали или знали куда будет пробивать игрок?



- Момент и вправду переломный, если бы они забили, мы бы могли поникнуть, учитывая нашу неудачную серию до этого. Что касается пенальти, перед игрой я изучал статистику, смотрел, кто куда бьет. Так вот, Федин чаще бил в другой угол, но в этот раз мне интуиция подсказала прыгать в противоположный угол, я угадал. Это важная победа для нас, она поможет нам воспрянуть и показать в ближайших шести матчах, каков настоящий "Жетысу".







- В сентябре у вас была серия побед, в октябре серия поражений, с чем связан такой дисбаланс в результатах?



- Разные причины. Травмы, потеря концентрации, в целом сезон такой. Пандемия, многое влияет.



- У "Жетысу" остается прежняя задача на сезон?



- Да, наша задача - войти в четверку сильнейших, ее никто не отменял. Думаю, мы добьемся этого.



- Снова забил Айбар Жаксылыков, похоже, он на подъеме, вызывается в сборную, есть голы, останется ли он в клубе на следующий сезон?



- Айбар - перспективный игрок, но ему есть в чем прибавлять, надо работать. Но я не знаю, что будет после этого сезона, кто останется, кто уйдет.



- Завершающая часть сезона, видимо, пройдет в Алматы, и особенно смущает, что последние туры будут проходить в конце ноября. Вас не беспокоит, в каких возможных условиях командам предстоит играть?



- Как я понимаю, готовят искусственные поля с подогревом. Но, конечно, если пойдет снег, это будет тяжело, это уже антифутбол. Надеюсь, погода нам поможет, но опасения по этому поводу есть.



Отметим, что "Жетысу" после победы над "Кайсаром" набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Для Бекбаева это был пятый матч в нынешнем сезоне КПЛ.