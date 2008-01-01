"Задача - войти в четверку сильнейших". Бекбаев - о победе "Жетысу", отбитом пенальти и финише сезона КПЛ

Его команда прервала серию из поражений.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:38

Один из героев матча "Жетысу" - "Кайсар" (3:1) Алмат Бекбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как он повлиял на решающий момент в игре и с какими сложностями могут столкнуться команды в ходе концовки сезона КПЛ. Также он высказался о перспективах форварда талдыкорганского клуба Айбара Жаксылыкова. 

- Алмат, отбитый вами пенальти, вероятно, ключевой эпизод в игре. Вы гадали или знали куда будет пробивать игрок?

- Момент и вправду переломный, если бы они забили, мы бы могли поникнуть, учитывая нашу неудачную серию до этого. Что касается пенальти, перед игрой я изучал статистику, смотрел, кто куда бьет. Так вот, Федин чаще бил в другой угол, но в этот раз мне интуиция подсказала прыгать в противоположный угол, я угадал. Это важная победа для нас, она поможет нам воспрянуть и показать в ближайших шести матчах, каков настоящий "Жетысу". 



- В сентябре у вас была серия побед, в октябре серия поражений, с чем связан такой дисбаланс в результатах? 

- Разные причины. Травмы, потеря концентрации, в целом сезон такой. Пандемия, многое влияет. 

- У "Жетысу" остается прежняя задача на сезон?

- Да, наша задача - войти в четверку сильнейших, ее никто не отменял. Думаю, мы добьемся этого. 

- Снова забил Айбар Жаксылыков, похоже, он на подъеме, вызывается в сборную, есть голы, останется ли он в клубе на следующий сезон? 

- Айбар - перспективный игрок, но ему есть в чем прибавлять, надо работать. Но я не знаю, что будет после этого сезона, кто останется, кто уйдет. 

- Завершающая часть сезона, видимо, пройдет в Алматы, и особенно смущает, что последние туры будут проходить в конце ноября. Вас не беспокоит, в каких возможных условиях командам предстоит играть? 

- Как я понимаю, готовят искусственные поля с подогревом. Но, конечно, если пойдет снег, это будет тяжело, это уже антифутбол. Надеюсь, погода нам поможет, но опасения по этому поводу есть. 

Отметим, что "Жетысу" после победы над "Кайсаром" набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Для Бекбаева это был пятый матч в нынешнем сезоне КПЛ. 

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Сегодня 18:38
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