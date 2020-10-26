"Задача - войти в четверку сильнейших". Бекбаев - о победе "Жетысу", отбитом пенальти и финише сезона КПЛ

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Один из героев матча "Жетысу" - "Кайсар" (3:1) Алмат Бекбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как он повлиял на решающий момент в игре и с какими сложностями могут столкнуться команды в ходе концовки сезона КПЛ. Также он высказался о перспективах форварда талдыкорганского клуба Айбара Жаксылыкова.
- Алмат, отбитый вами пенальти, вероятно, ключевой эпизод в игре. Вы гадали или знали куда будет пробивать игрок?
- Момент и вправду переломный, если бы они забили, мы бы могли поникнуть, учитывая нашу неудачную серию до этого. Что касается пенальти, перед игрой я изучал статистику, смотрел, кто куда бьет. Так вот, Федин чаще бил в другой угол, но в этот раз мне интуиция подсказала прыгать в противоположный угол, я угадал. Это важная победа для нас, она поможет нам воспрянуть и показать в ближайших шести матчах, каков настоящий "Жетысу".
- В сентябре у вас была серия побед, в октябре серия поражений, с чем связан такой дисбаланс в результатах?
- Разные причины. Травмы, потеря концентрации, в целом сезон такой. Пандемия, многое влияет.
- У "Жетысу" остается прежняя задача на сезон?
- Да, наша задача - войти в четверку сильнейших, ее никто не отменял. Думаю, мы добьемся этого.
- Снова забил Айбар Жаксылыков, похоже, он на подъеме, вызывается в сборную, есть голы, останется ли он в клубе на следующий сезон?
- Айбар - перспективный игрок, но ему есть в чем прибавлять, надо работать. Но я не знаю, что будет после этого сезона, кто останется, кто уйдет.
- Завершающая часть сезона, видимо, пройдет в Алматы, и особенно смущает, что последние туры будут проходить в конце ноября. Вас не беспокоит, в каких возможных условиях командам предстоит играть?
- Как я понимаю, готовят искусственные поля с подогревом. Но, конечно, если пойдет снег, это будет тяжело, это уже антифутбол. Надеюсь, погода нам поможет, но опасения по этому поводу есть.
Отметим, что "Жетысу" после победы над "Кайсаром" набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Для Бекбаева это был пятый матч в нынешнем сезоне КПЛ.
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