"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер не забил пенальти

Исход игры был решен в первом тайме.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
18
Сегодня 15:51

"Кайрат" одержал разгромную победу над "Тоболом" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. Отличились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).

При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.

Благодаря этой победе "Кайрат" закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке "Астаны". "Тобол" с 23 баллами остался на четвертом месте.

Стоит добавить, что игру у алматинцев пропускал Гулжигит Алыкулов, получивший травму в матче предыдущего тура с "Каспием" (3:1). При этом форвард "желто-черных" Абат Аймбетов вышел в единоличные лидеры чемпионата по количеству забитых мячей.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
18
Сегодня 15:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»