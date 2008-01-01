"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер не забил пенальти

"Кайрат" одержал разгромную победу над "Тоболом" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. Отличились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).



При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.



Благодаря этой победе "Кайрат" закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке "Астаны". "Тобол" с 23 баллами остался на четвертом месте.



Стоит добавить, что игру у алматинцев пропускал Гулжигит Алыкулов, получивший травму в матче предыдущего тура с "Каспием" (3:1). При этом форвард "желто-черных" Абат Аймбетов вышел в единоличные лидеры чемпионата по количеству забитых мячей.