Шесть футболистов основы "Астаны" не сыграют в матче 15-го тура КПЛ

Игра пройдет в Алматы на Центральном стадионе.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:38
Шесть футболистов основного состава "Астаны" не сыграют против "Окжетпеса" в 15-м туре чемпионата Казахстана, сообщается на сайте столичного клуба.

Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30. 

"В этом матче главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава. Из-за травм не сыграют защитник Лука Шимунович, полузащитники Дорин Ротариу, Иван Маевский, Рунар Сигурьонссон, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также матч против кокшетаусцев из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Евгений Постников", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что перед этой игрой "Астана" с 24 очками идет на втором месте, тогда как "Окжетпес" с десятью баллами располагается на предпоследней, 11-й строчке.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Сегодня 15:38
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