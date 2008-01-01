Шесть футболистов основы "Астаны" не сыграют в матче 15-го тура КПЛ

Шесть футболистов основного состава "Астаны"
не сыграют против "Окжетпеса"
в 15-м туре чемпионата Казахстана
, сообщается на сайте
столичного клуба.
Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30.
"В этом матче главный тренер столичной команды Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава. Из-за травм не сыграют защитник Лука Шимунович, полузащитники Дорин Ротариу, Иван Маевский, Рунар Сигурьонссон, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также матч против кокшетаусцев из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Евгений Постников", - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что перед этой игрой "Астана" с 24 очками идет на втором месте, тогда как "Окжетпес" с десятью баллами располагается на предпоследней, 11-й строчке.