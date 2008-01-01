"Кайрат" нашел замену "кыргызскому Месси" на матч с "Тоболом"

Сегодня, 26 октября, состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу между "Тоболом"
и "Кайратом"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Талгаре и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.
Наставник "желто-черных" Алексей Шпилевский определился со стартовым составом на предстоящую игру, в котором не оказалось Гулжигита Алыкулова
, известного как "кыргызский Месси". 19-летний хавбек в матче прошлого тура с "Каспием" (3:1) получил травму и на 22-й минуте был заменен на Адеринсолу Эсеолу. В результате, белорусский специалист с первых минут выпустил игрока сборной Армении Камо Оганесяна, которому ранее не всегда находилось место в старте.
Перед этой игрой "Тобол" с 23 очками занимает четвертое место, тогда как "Кайрат" лидирует в КПЛ, набрав 35 баллов.
Более подробно с турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь
.