"Кайрат" нашел замену "кыргызскому Месси" на матч с "Тоболом"

Игра пройдет в Талгаре.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:43
Сегодня, 26 октября, состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу между "Тоболом" и "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Талгаре и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.

Наставник "желто-черных" Алексей Шпилевский определился со стартовым составом на предстоящую игру, в котором не оказалось Гулжигита Алыкулова, известного как "кыргызский Месси". 19-летний хавбек в матче прошлого тура с "Каспием" (3:1) получил травму и на 22-й минуте был заменен на Адеринсолу Эсеолу. В результате, белорусский специалист с первых минут выпустил игрока сборной Армении Камо Оганесяна, которому ранее не всегда находилось место в старте.

Перед этой игрой "Тобол" с 23 очками занимает четвертое место, тогда как "Кайрат" лидирует в КПЛ, набрав 35 баллов.

Более подробно с турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:43
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