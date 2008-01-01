Гол в ворота "Кайрата" признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020

Гол игрока "Каспия" Марата Шахметова в ворота "Кайрата" признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Шахметов набрал 39 процентов голосов. Игрок актауского клуба на 14-й минуте матча вбежал в штрафную алматинцев при подаче углового и ударом в касание поразил угол ворот Стаса Покатилова. Домашняя заготовка сработала - "Кайрату" пришлось отыгрываться.
Второе место в голосовании занял Вагнер Лав ("Кайрат") - 23 процента. Рубен Бриджидо на третьем месте - 18 процентов голосов. По десять процентов у Алексея Щеткина из "Астаны" и Элгуджи Лобжанидзе из "Кайсара". Они, разделив четвертое-пятое место, замкнули топ-5 голосования.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу".
Отметим, по итогам 14 туров "Кайрат" набрал 35 очков. "Астана" и "Ордабасы" имеют по 24 балла. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.