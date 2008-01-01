"Астана" в пролете. Qazsport в прямом эфире покажет только матч "Тобол" - "Кайрат"

Тур разбит на два дня.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:54
Сегодня, 26 октября, пройдут четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Но из-за трансляции теннисного турнира ATP в Нур-Султане и гостевого матча "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ Qazsport покажет в прямом эфире только матч центрального тура между "Тоболом" и "Кайратом" (начало - в 14:00 по времени Нур-Султана).

Остальные игры "Жетысу" - "Кайсар" (13:00), "Каспий" - "Ордабасы" (18:00) и "Окжетпес" - "Астана" (20:30) будут показаны на официальном сайте телеканала.

15-й тур закроется встречей "Шахтера" и "Кызыл-Жар СК" 27 октября.

С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Кайрат ФК Телеканал QazSport
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:54
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