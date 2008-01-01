"Астана" в пролете. Qazsport в прямом эфире покажет только матч "Тобол" - "Кайрат"

Сегодня, 26 октября, пройдут четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Но из-за трансляции теннисного турнира ATP в Нур-Султане и гостевого матча "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ Qazsport покажет в прямом эфире только матч центрального тура между "Тоболом"
и "Кайратом"
(начало - в 14:00 по времени Нур-Султана).
Остальные игры "Жетысу" - "Кайсар" (13:00), "Каспий" - "Ордабасы" (18:00) и "Окжетпес" - "Астана" (20:30) будут показаны на официальном сайте
телеканала.
15-й тур закроется встречей "Шахтера" и "Кызыл-Жар СК" 27 октября.
С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
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