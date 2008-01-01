Догнать "Кайрат", или надежда на "Тобол" и шанс для "Астаны". Превью к 15-му туру КПЛ

26 и 27 октября состоятся матчи 15-го тура КПЛ-2020. В центральной встрече сыграют "Тобол" и "Кайрат". Успех алматинцев в этой игре будет серьезным шагом на пути к чемпионству. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможных изменениях в турнирной таблице и о том, как клубы подходят к предстоящим играм.



"Жетысу" - "Кайсар"



Талдыкорганцы растеряли много очков, но еще могут настигнуть группу, ведущую борьбу за медали. "Жетысу" делит шестое-седьмое место с "Шахтером" (по 16 очков). Сегодня талдыкорганский клуб сыграет с "Кайсаром", который набрал 20 баллов и располагается на пятом месте - отличный шанс приблизиться к кызылординцам.



После героического камбэка с "Шахтером" талдыкорганцы проиграли четыре матча подряд. У "Кайсара" три ничьих в последних четырех встречах. В первом круге кызылординцы обыграли "Жетысу".



Встреча состоится на поле академии имени Сегизбаева. У "Жетысу" не будет дисквалифицированного Никиты Наумова, "Кайсар" не сможет рассчитывать на Асхата Тагыбергена.



"Тобол" - "Кайрат"



У алматинцев начинается сложный календарь. За 13 дней команда Алексея Шпилевского проведет четыре матча против главных конкурентов за медали КПЛ-2020. Сегодня "Кайрат" встретится на базе национальных сборных в Талгаре с "Тоболом".



У "Кайрата" 35 очков и первое место, "Тобол" набрал 23 балла и занимает четвертую строчку. При этом у костанайцев на одну игру меньше. В первом круге команда Шпилевского обыграла "Тобол" со счетом 3:1. Два гола в той игре ударами со штрафных забил Небойша Косович. В предстоящей игре алматинцы не смогут рассчитывать на получившего травму Гулжигита Алыкулова.







"Каспий" - "Ордабасы"



Актауский клуб в предыдущем туре дал бой алматинскому "Кайрату", но в итоге уступил команде Шпилевского. Стоит полагать, что шымкентцам в предстоящей игре будет непросто.



"Ордабасы" в первом круге минимально обыграл "Каспий" (1:0). У шымкентцев 24 очка. Клуб делит второе-третье места с "Астаной". При этом "Ордабасы" сыграл на одну встречу больше. "Каспий" с семью баллами замыкает турнирную таблицу.



Матч "Каспий" - "Ордабасы" пройдет на поле стадиона "Жас Кыран".



"Окжетпес" - "Астана"



Для "Астаны" это будет второй матч под руководством Андрея Тихонова. Первый против "Тобола" столичный клуб выиграл. В случае успеха костанайцев в матче с "Кайратом" и победы "Астаны" над "Окжетпесом", и учитывая, что у "Кайрата" на один матч больше, некое подобие интриги за чемпионство возродится. У "Астаны" 24 очка. "Окжетпес" занимает предпоследнее десятое место, набрав десять баллов.



Отметим, что "Астана" не сможет рассчитывать на Пиероса Сотириу и Евгения Постникова. Напомним, в первом круге "Астана" обыграла "Окжетпес" со счетом 2:0. Матч состоится на "Центральном" стадионе.







"Шахтер" - "Кызыл-Жар СК"



Карагандинский клуб, как и "Жетысу" имеющий 16 очков, может попытаться догнать группу клубов, ведущую борьбу за медали. Пока "Шахтер" делит шестое-седьмое место с талдыкорганцами.



"Кызыл-жар СК" в случае победы над "Шахтером", наберет 14 очков и сместит с восьмоц строчки "Тараз".



Матч "Шахтер" - "Кызыл-Жар СК" пройдет 27 октября на на базе национальных сборных в Талгаре.



С положением команд КПЛ-2020 можно ознакомиться по этой ссылке.