Догнать "Кайрат", или надежда на "Тобол" и шанс для "Астаны". Превью к 15-му туру КПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
26 и 27 октября состоятся матчи 15-го тура КПЛ-2020. В центральной встрече сыграют "Тобол" и "Кайрат". Успех алматинцев в этой игре будет серьезным шагом на пути к чемпионству. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможных изменениях в турнирной таблице и о том, как клубы подходят к предстоящим играм.
Талдыкорганцы растеряли много очков, но еще могут настигнуть группу, ведущую борьбу за медали. "Жетысу" делит шестое-седьмое место с "Шахтером" (по 16 очков). Сегодня талдыкорганский клуб сыграет с "Кайсаром", который набрал 20 баллов и располагается на пятом месте - отличный шанс приблизиться к кызылординцам.
После героического камбэка с "Шахтером" талдыкорганцы проиграли четыре матча подряд. У "Кайсара" три ничьих в последних четырех встречах. В первом круге кызылординцы обыграли "Жетысу".
Встреча состоится на поле академии имени Сегизбаева. У "Жетысу" не будет дисквалифицированного Никиты Наумова, "Кайсар" не сможет рассчитывать на Асхата Тагыбергена.
У алматинцев начинается сложный календарь. За 13 дней команда Алексея Шпилевского проведет четыре матча против главных конкурентов за медали КПЛ-2020. Сегодня "Кайрат" встретится на базе национальных сборных в Талгаре с "Тоболом".
У "Кайрата" 35 очков и первое место, "Тобол" набрал 23 балла и занимает четвертую строчку. При этом у костанайцев на одну игру меньше. В первом круге команда Шпилевского обыграла "Тобол" со счетом 3:1. Два гола в той игре ударами со штрафных забил Небойша Косович. В предстоящей игре алматинцы не смогут рассчитывать на получившего травму Гулжигита Алыкулова.
Актауский клуб в предыдущем туре дал бой алматинскому "Кайрату", но в итоге уступил команде Шпилевского. Стоит полагать, что шымкентцам в предстоящей игре будет непросто.
"Ордабасы" в первом круге минимально обыграл "Каспий" (1:0). У шымкентцев 24 очка. Клуб делит второе-третье места с "Астаной". При этом "Ордабасы" сыграл на одну встречу больше. "Каспий" с семью баллами замыкает турнирную таблицу.
Матч "Каспий" - "Ордабасы" пройдет на поле стадиона "Жас Кыран".
Для "Астаны" это будет второй матч под руководством Андрея Тихонова. Первый против "Тобола" столичный клуб выиграл. В случае успеха костанайцев в матче с "Кайратом" и победы "Астаны" над "Окжетпесом", и учитывая, что у "Кайрата" на один матч больше, некое подобие интриги за чемпионство возродится. У "Астаны" 24 очка. "Окжетпес" занимает предпоследнее десятое место, набрав десять баллов.
Отметим, что "Астана" не сможет рассчитывать на Пиероса Сотириу и Евгения Постникова. Напомним, в первом круге "Астана" обыграла "Окжетпес" со счетом 2:0. Матч состоится на "Центральном" стадионе.