Прямая трансляция матча "Тобол" - "Кайрат" и еще трех игр 15-го тура КПЛ

Первая игра начнется в 13:00.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:30
Сегодня, 26 октября, пройдут четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Жетысу" - "Кайсар" (начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Тобол" - "Кайрат" (14:00), "Каспий" - "Ордабасы" (18:00) и "Окжетпес" - "Астана" (20:30).

Центральный матч тура между "Тоболом" и "Кайратом" покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прежде команды провели 59 очных встреч, в которых костанайцы одержали 21 победу при 12 ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 77-93.

Перед этой игрой "Тобол" с 23 очками занимает четвертое место, тогда как "Кайрат" лидирует в КПЛ, набрав 35 баллов.

Более подробно с турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь.
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Футбол КПЛ-2020 Жетысу ФК Кайсар ФК Тобол ФК Кайрат ФК Каспий Ордабасы ФК Окжетпес ФК Астана ФК
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Сегодня 08:30
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