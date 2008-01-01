Прямая трансляция матча "Тобол" - "Кайрат" и еще трех игр 15-го тура КПЛ

Сегодня, 26 октября, пройдут четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сыграют "Жетысу" - "Кайсар"
(начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Тобол" - "Кайрат"
(14:00), "Каспий" - "Ордабасы"
(18:00) и "Окжетпес" - "Астана"
(20:30).
Центральный матч тура между "Тоболом" и "Кайратом" покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Прежде команды провели 59 очных встреч, в которых костанайцы одержали 21 победу при 12 ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 77-93.
Перед этой игрой "Тобол" с 23 очками занимает четвертое место, тогда как "Кайрат" лидирует в КПЛ, набрав 35 баллов.
Более подробно с турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь
.