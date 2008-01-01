"Кайсар" принял решение по легионерам и по сезону КПЛ-2020

Кызылординский "Кайсар"
определился с позицией по легионерам на завершение сезона в казахстанской премьер-лиге. Об этом в своем телеграм-канале
сообщает Айдын Кожахмет.
Ориентировочно чемпионат Казахстана завершится позже запланированного - 2-3 декабря. Однако у большинства клубов контракты с футболистами заканчиваются гораздо раньше: у кого-то уже 9 ноября, а у кого-то 20-го.
"И пока никто не имеет понимания, как быть с этим вопросом. Теоретически можно заключить дополнительные соглашения на небольшой срок. Но далеко не каждый легионер согласится на это. Особенно те, кто уже определился с планами и клубом на следующий год. И однозначно большинство клубов будет доигрывать сезон с потерями в составе.
В "Кайсаре", по всей видимости, приняли решение, как поступить в данной ситуации. Команда явно не будет претендовать на место в первой четверке и точно не вылетит. А быть на пятом месте или восьмом - особой разницы нет. Поэтому в клубе решили так: ни с кем из легионеров дополнительных соглашений заключать не будут, как только срок их контрактов подойдет к концу, их отпустят домой. А чемпионат доиграют местными футболистами.
А вот как поступят остальные? Те же "Окжетпес"
и "Кызыл-Жар"
не имеют такой роскоши в виде гарантированной сохранности прописки в КПЛ. Средств в бюджете для продления контрактов с футболистами не заложено. Что они будут делать? Большой вопрос", - написал Кожахмет.
В "Кайсаре" озвучили задачи на сезон КПЛ-2020 и бюджет клуба
Напомним, на данный момент "Кайсар" с 20 очками после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице КПЛ. "Окжетпес" (10) идет десятым, а "Кызыл-Жар" (11) - девятым.