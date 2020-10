Конкурент "Астане" и "Кайрату". Обнародована символическая сборная 14-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана обнародовала символическую сборную 14-го тура премьер-лиги сезона-2020.Ненад Эрич ("Астана");В важном противостоянии с костанайским "Тоболом" (1:0) опытный голкипер столичной дружины сумел сохранить свои ворота "сухими", отбив четыре удара, два из которых можно назвать сложными. Ненад здорово действовал на выходах, записав в свой актив 5 удачных попыток. Индекс действий – 291.Пабло Фонтанелло ("Ордабасы"); Жарко Томашевич, ("Астана"); Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат");Очередной хороший матч Пабло Фонтанелло можно отразить в статистических показателях: в общей сложности 9 выигранных единоборств (75 процентов эффективности), 3 чистых отбора, 13 перехватов и 1 подбор. Также опытный защитник в прошедшем туре отличился забитым голом. Индекс действий – 295.Томашевич внес свой вклад в трудовую победу над костанайским "Тоболом". Опытный балканец выиграл 7 единоборств в обороне, совершил 15 перехватов и 6 подборов мяча. Самое главное — защитник столичной дружины не позволил сопернику поразить ворота своей команды. Индекс действий – 293.Второй тур к ряду попадает в нашу сборную Суюмбаев. И это вполне заслуженно, поскольку Гафуржан успевает закрывать всю бровку, выполняя большой объем работы. Согласно статистике, у игрока в активе: 5 удачных обводок, 5 перехватов, 8 подборов и три точные передачи в штрафную. Индекс действий – 277.Айбол Абикен ("Кайрат");Айбол в очередной раз обрадовал алматинских болельщиков своим универсализмом и объемом работы. Начав игру на фланге, Абикен после первого тайма переквалифицировался в опорного полузащитника. На обеих позициях футболист сыграл здорово. Всего же за матч он сделал три ключевые передачи, совершил 6 чистых отборов, 13 перехватов и 8 подборов. Индекс действий – 291.Абдулай Диакате ("Ордабасы"); Асхат Тагыберген ("Кайсар");92 процента точности передач, 92 процента всех выигранных единоборств, 5 перехвата и 7 подборов — показатели, которые точно характеризуют игру сенегальского полузащитника в сыгранном туре. Диакате был надежен в центре, грамотно управляя игрой своей команды. К тому же Абдулай записал на свое имя гол с пенальти. Индекс действий – 277.Чтобы понять значимость Асхата Тагыбергена для "Кайсара", предлагаем вспомнить известное высказывание об итальянском полузащитнике Андреа Пирло – No Pirlo, no party!. В матче против "Шахтера"(2:0) Асхат забил первый мяч и принял участие во второй голевой атаке, сделав предголевую передачу. Предполагаем, что No Tagybergen, no party! четко отражает игру "волков" в текущем отрезке чемпионата. Индекс действий – 249.Зиги Бадибанга ("Ордабасы");Похоже, что Зиги набрал свою оптимальную форму и сейчас показывает прекрасный футбол. В прошедшем туре он был активен, часто брал игру на себя, совершив 5 эффективных обводок, а также три раза точно бил по воротам. Индекс действий – 282.Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"); Вагнер Лав ("Кайрат"); Алексей Щеткин ("Астана");Лобжанидзе продолжает пополнять свой бомбардирский актив забитыми голами. В матче с карагандинским "Шахтером" форвард сборной Грузии сначала сделал ассист, затем забил сам. Таким образом, Элгуджа забил свой шестой гол в чемпионате Казахстана и приблизился к лидерам бомбардирской гонки. Индекс действий - 277.В игре с актауским "Каспием" Вагнер Лав играл в оттяжке, подключаясь к атакам и создавая остроту из глубины поля. Бразилец показал весь арсенал своих футбольных качеств. Он часто брал на себя игру, неплохо прессинговал, старался бить из любого положения и много открывался в опасных зонах. За свои старания он был вознагражден голом, а "Кайрат" набрал очередные три очка. Индекс действий – 324.В тяжелой игре против костанайского "Тобола" у Щеткина была задача: противостоять квалифицированной обороне соперника, которая состояла из трех защитников, создавая постоянное давление за счет открываний. Со своей задачей он справился хорошо. Также Алексей забил единственный и победный гол в матче, оказавшись в нужный момент в нужном месте. Индекс действий – 247.