Кандидат в сборную Казахстана решил покинуть "Кайрат"

25-летний игрок обороны Нурлан Даиров
намерен покинуть "Кайрат"
после завершения сезона. Его не устраивает отношение главного тренера Алексея Шпилевского
, не давшего ему сыграть ни одной минуты в текущем сезоне, сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram
.
"Особенно показательным для игрока стал матч с "Жетысу": из-за болезни и травм встречу пропускали основные центральные защитники Раде Дугалич и Нуралы Алип. В распоряжении Шпилевского были белорус Поляков и Даиров. Но вместо Нурлана в паре с Поляковым вышел полузащитник Айбол Абикен.
Даиров в прошлом году стал одним из главных открытий КПЛ, играя в обороне "Окжетпеса". Его работа и прогресс были замечены даже тренерским штабом сборной Казахстана. Михал Билек намеревался пригласить Даирова в этом году. Но зимой защитник получил травму, перенес операцию и восстановился лишь в мае. Летом он хотел покинуть "Кайрат" и вернуться в "Окжетпес" в рамках арендного соглашения, но Шпилевский убедил его остаться и дождаться своего шанса. Но шанса этого так и не предоставил", - пишет он.
Напомним, что в премьер-лиге Даиров дебютировал в 2016 году в составе "Кайрата". Первый выход игрока в стартовом составе алматинской команды состоялся в матче против "Ордабасы".