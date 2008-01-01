Футболист "Кайрата" получил вызов в сборную на товарищеский матч и игры Лиги наций

Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски
вызван в сборную Польши на матчи, запланированные в ноябре, сообщается на сайте польского футбольного союза.
11-го числа состоится товарищеская встреча с Украиной
в Хожуве а уже 15 и 18 ноября пройдут матчи против Италии
(в гостях)
и Нидерландов
(дома)
в Лиге наций
.
Поляки лидируют в первой группе дивизиона А, набрав семь очков в четырех играх. Следом идут Италия (шесть очков), Нидерланды (пять) и Босния (два).
В нынешнем сезоне 28-летний Гуральски провел 15 игр за "Кайрат" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.