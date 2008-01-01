Футболист "Кайрата" получил вызов в сборную на товарищеский матч и игры Лиги наций

В нынешнем сезоне в его активе 15 игр.

Фото: Łukasz Skwiot/Cyfrasport©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:51
Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски вызван в сборную Польши на матчи, запланированные в ноябре, сообщается на сайте польского футбольного союза.

11-го числа состоится товарищеская встреча с Украиной в Хожуве а уже 15 и 18 ноября пройдут матчи против Италии (в гостях) и Нидерландов (дома) в Лиге наций.

Поляки лидируют в первой группе дивизиона А, набрав семь очков в четырех играх. Следом идут Италия (шесть очков), Нидерланды (пять) и Босния (два).

В нынешнем сезоне 28-летний Гуральски провел 15 игр за "Кайрат" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Метки:
Футбол Гуральски Яцек Кайрат ФК Польша Лига наций
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:51
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