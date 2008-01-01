"Любят делать камбэки". Специалист - о победе "Кайрата" над "Каспием" и новом тренере "Астаны"

"Астана"
с приходом Андрея Тихонова
пережила эмоциональный всплеск, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов
. Также он в комментарии корреспонденту Vesti.kz
разобрал победу "Кайрата"
над "Каспием"
в матче 14-го тура КПЛ-2020
.
"Сейчас в "Астану" пришел новый тренер. Обычно с этим связывают эмоциональные всплески команды. Или бывает наоборот, и потом это приводит к чехарде. В данный момент игра совпала с командой, которая также борется за призовые места, и приход Тихонова сказался на эмоциональном состоянии. Отмечу, что игра была без особых моментов, каждая команда больше думала, как бы не проиграть. Соперники осторожничали, поэтому игра получилась ничейной - никто не наиграл на победу. Все решил эпизод в штрафной "Тобола", когда мяч отскочил к Щеткину. А дальше "Астана" отстояла результат.
Матч "Кайрат" - "Каспий". Алматинцы выиграли на классе. Все-таки уровень игроков "Каспия" не сопоставим с "Кайратом". Алматинцы, видно, любят пропускать в начале игры, а потом делать камбэки (смеется). В принципе, здесь, я думаю, никто не сомневался, что "Кайрат" победит. Матч показал, что алматинцы находятся в прекрасном игровом тонусе и пока мало кто оказал серьезное сопротивление "Кайрату".
Сейчас в алматинском клубе наметилась ротация. Ожидаются важные игры у "Кайрата". Я считаю, команда станет больше ориентироваться на матч с "Астаной" 30 октября. Полагаю, шансы будут предоставлять игрокам, которые сидят на скамейке, с тем, чтобы дать отдохнуть лидерам. Сейчас всем командам будет тяжело: и тем, кто борется за призовые места, и тем, кто ведет борьбу за выживание", - заявил Есмагамбетов.
После 14 туров "Кайрат", набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. "Астана" делит второе-третье места с "Ордабасы" - по 24 очка. "Тобол" с 23 баллами расположился на четвертой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.