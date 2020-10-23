"Слишком их уважали". Тренер "Каспия" - о поражении в 14-м туре и шансах "Кайрата" на чемпионство

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич
прокомментировал пресс-службе
клуба игру против "Кайрата"
, которому актаусцы уступили со счетом 1:3 в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли "Кайрату" одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ
"Прежде всего, поздравляю "Кайрат" с победой. Они очень близки к тому, чтобы стать новыми чемпионами страны. На данный момент это самая сильная команда. Мы обещали, что никому не будет легко с нами играть. Не думаю, что и "Кайрату" это далось легко. По моему впечатлению, мы слишком уважали "хозяев". Это чувствовалось с самого начала игры. Соперник, конечно, был фаворитом, в команде есть очень хорошие игроки. Но я хочу, чтобы и мои игроки верили в себя, играли со страстью, были "голодными".
Мы вышли вперед после удачного углового, но затем только подчинялись на поле. Время от времени показывали, что можем хорошо играть. В первом тайме исход игры совсем не был определенным, мы создавали сложные ситуации у ворот соперника. Для этого требовалась большая спортивная смелость и дерзость. Убежден, что допущенные нами ошибки - следствие отсутствия правильного отношения к игре, которое должно было быть.
Я твердо верю, что ребята, несмотря на проблемы, которые ежедневно сопровождают нас, могут достичь поставленной цели. Для этого мы вместе должны сохранять стабильность, настойчивость и страсть. Борьба за выживание будет вестись до последнего раунда. Победителем станет тот, у кого больше амбиций. Нам будет нелегко, но мы не ищем легких путей. Обещаю, что сделаем все, чтобы удивить всех в одной из следующих игр", - отметил он.
После этой игры "Кайрат" набрал 35 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице, а "Каспий" с семью баллами осел на последней, 11-й строчке.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне