Футболист с опытом игры в Казахстане помог клубу стартовать с победы в группе Лиги Европы

Все решилось во втором тайме.

Чиприан Дяк. Фото: sportlights.ru©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:46
Румынский ЧФР, за который выступает бывший футболист "Актобе" и "Тобола" Чиприан Дяк, обыграл софийский ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Болгарии и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Сначала на 53-й минуте, после розыгрыша углового и с передачи Дяка, отличился Марио Рондон. Затем на 74-й минуте Дяк уверенно реализовал пенальти.



Как итог, ЧФР стартовал с победы в группе ЛЕ и с тремя очками возглавил квартет А, тогда как "армейцы" расположились на последней строчке.

Отметим, что 34-летний Дяк играл за "Актобе" в 2015 году, а в 2016-м защищал цвета "Тобола". В КПЛ он в общей сложности провел 46 игр, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.
Метки:
Футбол Лига Европы Актобе ФК Тобол ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:46
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