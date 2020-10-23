Футболист с опытом игры в Казахстане помог клубу стартовать с победы в группе Лиги Европы

Румынский ЧФР
, за который выступает бывший футболист "Актобе"
и "Тобола" Чиприан Дяк
, обыграл софийский ЦСКА
в первом туре группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Болгарии и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Сначала на 53-й минуте, после розыгрыша углового и с передачи Дяка, отличился Марио Рондон. Затем на 74-й минуте Дяк уверенно реализовал пенальти.
Как итог, ЧФР стартовал с победы в группе ЛЕ и с тремя очками возглавил квартет А, тогда как "армейцы" расположились на последней строчке.
Отметим, что 34-летний Дяк играл за "Актобе" в 2015 году, а в 2016-м защищал цвета "Тобола". В КПЛ он в общей сложности провел 46 игр, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.
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