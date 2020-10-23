Вратарь "Тараза" высказался о нелепой ошибке в матче КПЛ

Голкипер "Тараза" Джурахон Бабаханов
провел не очень удачный матч против "Кызыл-Жар СК"
в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, выпустив мяч из рук и позволив отличиться сопернику. В интервью пресс-службе
клуба он рассказал об этом моменте.
Грубая ошибка вратаря помогла "Кызыл-Жару" победить "Тараз" в 14-м туре КПЛ
- Джурахон, в прошлой игре и в этом матче остались неприятные воспоминания. Что случилось на сей раз?
- Очень обидный получился момент, который у меня самого вызвал ощущения "дежавю". Снова мяч, который я хотел намертво зафиксировать, просто отлетает от рук прямо на соперника. Считаю, это секундной потерей концентрации, которая обошлась так дорого команде. Приношу искренние извинения болельщикам и всем ребятам. Ответственность в этих моментах лежит на мне.
- Если бы не эти эпизоды, то в целом матчи ты бы отработал нормально…
- Да, в том-то и дело, что болельщикам запоминаются именно такие обидные моменты. Но таков удел вратарей, одна ошибка может перечеркнуть все усилия…
- Что сказали партнеры после этих матчей?
- Спасибо команде, все успокаивают, говорят, что аналогичные моменты в последние дни были и других голкиперов. Что даже великие ошибаются. Но в такие моменты это мало успокаивает. Уговариваешь себя, что не надо падать духом, а продолжать работать над собой, чтобы не было таких простых ошибок в будущем. Еще раз прошу прощенья у болельщиков команды.
Добавим, что "Тараз" и "Кызыл-Жар СК" соседствуют в турнирной таблице. Южане с 13 очками занимают восьмое место, а петропавловцы с отставанием на два пункта располагаются на девятой строчке.
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