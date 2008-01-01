Тихонов имеет свой взгляд - защитник "Астаны" и сборной Сербии

Российский специалист дебютировал с победы в КПЛ.

Антонио Рукавина. Фото: ФК "Астана" ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:18
Вернувшийся после травмы в основной состав "Астаны" сербский защитник Антонио Рукавина поделился своими впечатлениями после победы над "Тоболом" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

"Получился очень тяжелый матч с прямым конкурентом в борьбе за медали. Возможно, получилась не самая яркая игра по моментам, но самое главное, что взяли важные три очка, - сказал Рукавина в интервью официальному сайту "Астаны". - Рад вернуться на поле, быть полезным для команды. Сейчас чувствую себя нормально, думаю, через игры быстро наберу оптимальные кондиции". 

Кроме того, футболист рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером Андреем Тихоновым.

"Тихонов имеет за плечами большой футбольный опыт, он понимает футбол, имеет свой взгляд на то, как должна играть команда и пытается это донести до нас. Тяжело поменять что-то за пять дней, тем более мы на этой неделе не разу в полном составе не тренировались" - сказал Рукавина.

"Астана" благодаря победе на "Тоболом" (1:0) по дополнительным показателям обошла костанайцев и вернулась на второе место в чемпионате Казахстана.
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Астана ФК КПЛ-2020 Тобол ФК Тихонов Андрей
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:18
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