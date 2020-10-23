Тихонов имеет свой взгляд - защитник "Астаны" и сборной Сербии

Вернувшийся после травмы в основной состав "Астаны
" сербский защитник Антонио Рукавина
поделился своими впечатлениями после победы над "Тоболом" в 14-м туре КПЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Получился очень тяжелый матч с прямым конкурентом в борьбе за медали. Возможно, получилась не самая яркая игра по моментам, но самое главное, что взяли важные три очка, - сказал Рукавина в интервью официальному сайту
"Астаны". - Рад вернуться на поле, быть полезным для команды. Сейчас чувствую себя нормально, думаю, через игры быстро наберу оптимальные кондиции".
Кроме того, футболист рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером Андреем Тихоновым
.
"Тихонов имеет за плечами большой футбольный опыт, он понимает футбол, имеет свой взгляд на то, как должна играть команда и пытается это донести до нас. Тяжело поменять что-то за пять дней, тем более мы на этой неделе не разу в полном составе не тренировались" - сказал Рукавина.
"Астана" благодаря победе на "Тоболом
" (1:0) по дополнительным показателям обошла
костанайцев и вернулась на второе место в чемпионате Казахстана.
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