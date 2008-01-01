Снова "стандарт", камбэк и шанс для Эсеолы. Что тревожит и обнадеживает в игре "Кайрата"

Несмотря на плановую победу над "Каспием"
, игра "Кайрата"
вызывает определенные вопросы. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о явной болезни алматинцев при игре в обороне и почти "валидольном" успехе команды Алексея Шпилевского
в 14-м туре.
Во втором матче подряд алматинцы позволили сопернику забить быстрый гол. Если в игре с "Жетысу" к пропущенным мячам на 6-й и 17-й минутах привели ошибки в обороне, причем невынужденные, результатом одной из которых стал автогол Гафуржана Суюмбаева,
то во встрече с
"Каспием" соперник образцово использовал домашнюю заготовку. На 14-й минуте Марат Шахметов
, расположившись вне штрафной площади, всем своим видом показывал, что будет действовать на подборе. Его забегание в штрафную площадь и удар в касание стали откровением для обороны хозяев.
Вновь проявились проблемы алматинцев при стандартных положениях у своих ворот - шесть пропущенных мячей из 12. При этом в двух матчах, где алматинцам были забиты такие голы, "Кайрат" потерял четыре очка из шести. Для тренерского штаба команды в преддверии важнейших игр против главных конкурентов данный фактор должен нести беспокойство и тревогу. Отыгрываться в матче с аутсайдером или середняком КПЛ - это не то же самое, как в играх с конкурентами.
Впрочем, у Шпилевского нашелся козырь в рукаве в лице Адеринсолы Эсеолы
. Украинский форвард появился на поле в середине первого тайма. Вынужденная замена связана с травмой Гулжигита Алыкулова
. Эсеоле хватило десяти минут, чтобы сравнять счет и разрядить ситуацию. Учитывая гол украинца и его полезные действия в предыдущем матче с "Жетысу", которые позволили сравнять счет, думается, что Эсеола должен получить больше игрового времени, тем более, что алматинцы, скорее всего, будут вынуждены проводить ротацию в атакующей линии.
В связи с повреждением, которое получил Алыкулов, большие возможности проявить себя получает Еркебулан Тунгышбаев
. В матче с "Каспием" вингер "Кайрата" сделал ассист на Вагнера Лава
. И в целом Тунгышбаев, отыгравший около получаса, был продуктивен.
Почему "Кайрат" лидирует и что изменил Тихонов в "Астане". Экспертный анализ матчей 14-го тура КПЛ
Отметим, что впереди у "Кайрата" весьма плотный график. За 13 дней "желто-черные" проведут четыре игры. 26 октября команда Шпилевского встретится с "Тоболом", 30-го числа сыграет с "Астаной", 3 ноября - с "Ордабасы", а 7-го - с "Кайсаром".
После 14 туров "Кайрат", набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. "Астана", обыграв
"Тобол", делит второе-третье места с "Ордабасы" - по 24 очка. "Тобол" с 23 баллами расположился на четвертой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.