Почему "Кайрат" лидирует и что изменил Тихонов в "Астане". Экспертный анализ матчей 14 тура КПЛ

Дебют Андрея Тихонова в качестве главного тренера "Астаны", очередная победа "Кайрата" и вновь впечатливший "Каспий". Специально для Vesti.kz матчи прошедшего тура КПЛ проанализировал заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов.



"Последняя неделя перед очередным туром чемпионата Казахстана выдалась насыщенной событиями. Главной новостью было назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера "Астаны". Интрига подогревалась различными мнениями и предположениями относительно исхода игры столичной команды с "Тоболом".



С уважением отношусь ко мнениям специалистов, но, как правило, их выводы и предложения носят общий, описательный характер, и по этой причине глубину кризиса, например, в "Астане", с которым необходимо справится Тихонову, отразить не могут.







Количественный анализ качества футбола в последнем туре и в матче "Астана" - "Кайрат" позволяет ответить на вопрос: "Почему "Кайрат" лидер чемпионата и какое наследство оставили Михал Билек и Пол Эшоурт Андрею Тихонову?"



Данная работа проведена аналитической группой CreoSoccer.kz, на основе методики, которая за качество игры принимает скорость продвижения мяча в атаку и реализацию голевых моментов. Отмечу, что три года назад группа провела анализ всех 196 матчей чемпионата Казахстана. Также мы проводили анализ игр сборной России в матчах Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира 2018.



Не будем утомлять читателей методическими выкладками, покажем только шкалу оценок, с помощью которой оценивается качество игры. Она представлена в процентах. 100-85 % - очень высокое, 84-75 - высокое, 74-65 - выше среднего, 64-55 - среднее, 54-45 - ниже среднего, 44-35 - низкое, 34 и меньше - очень низкое.



Анализ матчей с участием лидеров дал следующие результаты:







Еще три игры состоялись вчера. Команды показали следующий уровень игры:







Не трудно увидеть, что Тихонову досталась команда в ужасном, разобранном состоянии. Андрею в короткий срок удалось относительно неплохо организовать оборону. В атаке практически ничего не получалось. Только два удара в створ. Алексей Шеткин забил гол, удачно использовав отскок мяча от Марина Томасова, который его пытался остановить







У "Шахтера" давно кончился потенциал, который заложил Вячеслав Грозный. "Тобол" играет так, как будто главная цель футбола держание мяча в центре поля.



Уровень игры наших команд в большинстве матчей не отвечает современным требованиям по быстроте перехода из обороны в атаку. "Кайрат" на этом фоне заслуженно лидирует, хотя его игра не лишена определенной доли сумбура и авантюризма. Основа игры команды - хорошая физическая подготовка, которая позволяет действовать с позиции силы и быстро возвращать мяч после его потери.



Необходимо отметить "Каспий", хотя команда замыкает турнирную таблицу. Тот футбол, в который "Каспий" старается играть, заслуживает внимание, а гол со стандарта, забитый вчера "Кайрату", можно занести в учебник по футболу".







Фото: ФК "Астана"©