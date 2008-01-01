Победный мяч "Астаны" и образцовая атака "Кайсара". Выбери лучший гол 14-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 14-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.
Марат Шахметов ("Каспий")
Полузащитник актауского клуба открыл счет в матче с "Кайратом" на 14-й минуте. Шахметов вбежал в штрафную алматинцев при подаче углового и в касание, ударом ногой, поразил угол ворот Стаса Покатилова. Домашняя заготовка сработала - "Кайрату" пришлось отыгрываться.
Вагнер Лав ("Кайрат")
Бразильский форвард на 80-й минуте поставил точку в победном для "Кайрата" матче с "Каспием". Лав после скидки Еркебулана Тунгышбаева пробил в угол. Теперь он с пятью голами входит в топ-5 бомбардиров КПЛ-2020.
Алексей Щеткин ("Астана")
Нападающий "Астаны" принес победу своему клубу в первом матче под руководством Андрея Тихонова. Щеткин отличился в игре с "Тоболом" на 66-й минуте после передачи Марина Томасова.
Рубен Бриджидо ("Ордабасы")
Вингер "Ордабасы" на 66-й минуте матча с "Жетысу" эффектно завершил размашистую комбинацию своего клуба, пробив в ближний угол ворот Андрея Шабанова. Здесь, конечно не обошлось без ошибки голкипера талдыкорганцев, но гол португальца заслуживает попадания в данный рейтинг.
Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")
Грузинский форвард "Кайсара" поставил точку в матче с "Шахтером" на 55-й минуте. Перед голом Лобжанидзе игроки кызылординского клуба сделали пять точных передач, чтобы доставить мяч своему нападающему.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу".
После 14 туров "Кайрат", набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. "Астана", делит второе-третье места с "Ордабасы" - по 24 очка. "Тобол" с 23 баллами расположился на четвертой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.