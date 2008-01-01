"Это очень тяжелый проигрыш". Тренер "Тобола" нашел объяснение поражению от "Астаны"

Исход был предрешен на 66-й минуте.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:03
Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал игру с "Астаной" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

"В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали "Астане" свой футбол. Были три-четыре момента, но нас как всегда подвела реализация. Вопрос, конечно, к атакующей группе. Все-таки нужно было забивать один из моментов такой команде, во втором тайме тогда было бы легче.

Сразу после перерыва допустили три-четыре ошибки. "Астана" сразу почувствовала уверенность, выровняла игру, но моментов у наших ворот по сути и не было. У нас еще было пару моментов, которые мы не реализовали. У "Астаны" был только один момент, который, можно сказать, мы им сами и создали. Неудачно выбивали мяч после фланговой подачи, затем рикошет и мяч отлетел к Щеткину. Свой единственный момент они использовали. Были попытки сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были сегодня проигрывать. Как минимум на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с "Кайратом", - приводит его слова официальный сайт клуба.

Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе "Жас Кыран", завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:03
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