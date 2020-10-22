"Это очень тяжелый проигрыш". Тренер "Тобола" нашел объяснение поражению от "Астаны"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Это очень тяжелый проигрыш". Тренер "Тобола" нашел объяснение поражению от "Астаны"

Исход был предрешен на 66-й минуте.

"Это очень тяжелый проигрыш". Тренер "Тобола" нашел объяснение поражению от "Астаны"
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал игру с "Астаной" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

"В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали "Астане" свой футбол. Были три-четыре момента, но нас как всегда подвела реализация. Вопрос, конечно, к атакующей группе. Все-таки нужно было забивать один из моментов такой команде, во втором тайме тогда было бы легче.

Сразу после перерыва допустили три-четыре ошибки. "Астана" сразу почувствовала уверенность, выровняла игру, но моментов у наших ворот по сути и не было. У нас еще было пару моментов, которые мы не реализовали. У "Астаны" был только один момент, который, можно сказать, мы им сами и создали. Неудачно выбивали мяч после фланговой подачи, затем рикошет и мяч отлетел к Щеткину. Свой единственный момент они использовали. Были попытки сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были сегодня проигрывать. Как минимум на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с "Кайратом", - приводит его слова официальный сайт клуба.

Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе "Жас Кыран", завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Тобол ФК Бабаян Григорий

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:03
Футбол

"Это очень тяжелый проигрыш". Тренер "Тобола" нашел объяснение поражению от "Астаны"
Вчера
22:41
Футбол

Три камбэка и два автогола. Какой клуб вышел в лидеры КПЛ-2020 по количеству волевых побед
Вчера
21:52
Футбол

Вернулся в сборную, отказался от "Астаны", тащит "Кайсар" в четверку. Как Тагыберген перезагрузил карьеру
Вчера
21:12
Футбол

"Тяжело говорить о шансах в чемпионской гонке". Щеткин - о победе над "Тоболом" и новом тренере
Вчера
20:56
Футбол

Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли "Кайрату" одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ
Вчера
20:46
Футбол

Новый тренер "Астаны" прокомментировал свою первую победу в КПЛ
Вчера
19:14
Футбол

"Казахстан - это забвение". Уткин высказался о назначении Тихонова в "Астану"
Вчера
18:51
Футбол

"Астана" выиграла первый матч с новым тренером и вернулась на второе место в КПЛ
Вчера
18:34
Футбол

Шпилевский выставил эпичную связку Суюмбаев - Покатилов на матч против аутсайдера
Вчера
18:14
Футбол

"Столько писали о нем, что сглазили". Тренер "Ордабасы" - о победе над "Жетысу"
Вчера
17:03
Футбол

Новый тренер "Астаны" вернул в состав защитника сборной Казахстана
Вчера
16:12
Футбол

Амбиции, талант и современная школа. В Казахстане растут сразу три молодых вратаря для главной сборной
Вчера
15:55
Футбол

Легионеры помогли "Ордабасы" забить три гола "Жетысу" и подняться на второе место в КПЛ
Вчера
15:52
Футбол

Футболисты сборной Казахстана и Грузии принесли "Кайсару" пятую победу в КПЛ
Вчера
09:00
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Кайрат" - "Каспий" и еще двух встреч 14-го тура КПЛ
Вчера
08:12
Футбол

Гуральски и еще пять лучших опорников КПЛ среди легионеров
21 октября
22:13
Футбол

"Жетысу" - "Кайрат" и еще четыре самых зажигательных матча КПЛ-2020
21 октября
19:28
Футбол

Два футболиста "Кайрата" вылечились от коронавируса
21 октября
15:55
Футбол

Грубая ошибка вратаря помогла "Кызыл-Жару" победить "Тараз" в 14-м туре КПЛ
21 октября
14:15
Футбол

"Кайрат" рулит. Представлена символическая сборная 13-го тура КПЛ
21 октября
13:14
Футбол

Отрыв "Кайрата" и рокировка "Тобола" с "Астаной"? Превью к 14-му туру КПЛ
21 октября
12:52
Футбол

"Тобол" испортит дебют Тихонову и обыграет "Астану". Прогноз Vesti.kz на центральный матч 14-го тура КПЛ
21 октября
11:22
Футбол

Гол молодого игрока "Кайрата" после финта признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020
21 октября
10:06
Футбол

Прямая трансляция матча 14-го тура КПЛ "Кызыл-Жар СК" - "Тараз"
21 октября
09:28
Футбол

"Ждал прочный проект". Комментатор "Матч ТВ" оценил переход Андрея Тихонова в "Астану"
20 октября
21:53
Футбол

"Хотели платить 100 долларов и поселили в бордель". Белорусский вратарь вспомнил нечеловеческие условия в "Иртыше"
20 октября
21:30
Футбол

Лучший бомбардир "Кайрата" опережает свой голевой график предыдущего сезона
20 октября
20:30
Футбол

Король штрафной, гол-шедевр и шанс поехать на Евро. Как Лобжанидзе расцвел в КПЛ
20 октября
20:05
Футбол

Вынужденные замены в обороне и грубые ошибки. "Кайрат" перед важными играми столкнулся с кадровыми проблемами
20 октября
18:33
Футбол

Натурализация 2010-х, Малый - капитан. Жалмагамбетов раскритиковал сборную и глобально был прав
3 октября
11:58
Футбол

Большой выпуск ANGIME с Антонио Рукавина
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика