Три камбэка и два автогола. Какой клуб вышел в лидеры КПЛ-2020 по количеству волевых побед

Завершился 14-й тур.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:41
"Кайрат" после волевой победы над "Каспием" в 14-м туре стал лидером по количеству камбэков в текущем чемпионате Казахстана по футболу. При этом алматинский клуб один из немногих, в матчах с которыми соперники чаще всего поражали свои ворота, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас у "Кайрата" три волевые победы в сезоне. На один камбэк в КПЛ-2020 меньше у "Окжетпеса". По одному выигранному матчу, когда команда уступала в счете, у "Ордабасы", "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" и "Каспия".

Примечательно, что один из голов в прошедшей игре "Каспий" забил в свои ворота. Отличился россиянин Лайонел Адамс. Таким образом, в матчах с "Кайратом" в текущем сезоне случился второй автогол. Также по два раза собственные ворота по ходу нынешнего чемпионата поражали соперники "Жетысу" и "Тараза". Пока это рекордные значения для чемпионата.

После 14-ти туров "Кайрат", набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. "Астана", победив "Тобол", делит второе-третье место с "Ордабасы" - по 24 очка. "Тобол" с 23 баллами расположился на четвертой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Метки:
Кайрат ФК Каспий Ордабасы ФК Жетысу ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК голы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:41
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