"Тяжело говорить о шансах в чемпионской гонке". Щеткин - о победе над "Тоболом" и новом тренере

Казахстанский нападающий стал героем встречи.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:12
Нападающий "Астаны" Алексей Щеткин в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о важности победы над "Тоболом" и произошедших изменениях при новом главном тренере Андрее Тихонове. В матче с костанайцами форвард сборной Казахстана отметился победным голом.

- Алексей, это был сложный матч, но вам удалось забить второй мяч в чемпионате в этом сезоне. Можно сказать, психологически это важная победа не только для команды, но и для вас?

- Я с марта не провел ни одного полного матча, поэтому, как и любому нападающему, мне хотелось забить, помочь команде. Но куда важнее, что "Астана" сумела взять очень важные три очка в противостоянии с сильным оппонентом, а кто забил - не так важно.

- Очевидно, что новый тренер - это совсем другой подход ко всем деталям. Могли бы тезисно рассказать, что именно уже изменил Тихонов?

- Андрей Валерьевич работает с командой всего пять дней, поэтому говорить о каких-то глобальных изменениях пока сложно. Конечно, как и у любого тренера, у него свой подход к тренировочному процессу, добавил упражнения с мячом, старается уделять внимание деталям, особенно при построении игры.

- Вы продолжаете верить, что чемпионская гонка не завершена, или титул - это уже что-то из области фантастики?

- Тяжело говорить о шансах, когда отрыв восемь очков, и уже не все в наших руках. Но впереди еще семь матчей, и наша задача выиграть в каждом из них.



Добавим, что "Астана" после победы над "Тоболом" имеет в своем активе 24 очка и теперь занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 26 октября, столичный клуб сыграет с "Окжетпесом".
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:12
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