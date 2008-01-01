"Тяжело говорить о шансах в чемпионской гонке". Щеткин - о победе над "Тоболом" и новом тренере

Нападающий "Астаны" Алексей Щеткин
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал о важности победы над "Тоболом"
и произошедших изменениях при новом главном тренере Андрее Тихонове
. В матче с костанайцами форвард сборной Казахстана отметился победным голом.
- Алексей, это был сложный матч, но вам удалось забить второй мяч в чемпионате в этом сезоне. Можно сказать, психологически это важная победа не только для команды, но и для вас?
- Я с марта не провел ни одного полного матча, поэтому, как и любому нападающему, мне хотелось забить, помочь команде. Но куда важнее, что "Астана" сумела взять очень важные три очка в противостоянии с сильным оппонентом, а кто забил - не так важно.
- Очевидно, что новый тренер - это совсем другой подход ко всем деталям. Могли бы тезисно рассказать, что именно уже изменил Тихонов?
- Андрей Валерьевич работает с командой всего пять дней, поэтому говорить о каких-то глобальных изменениях пока сложно. Конечно, как и у любого тренера, у него свой подход к тренировочному процессу, добавил упражнения с мячом, старается уделять внимание деталям, особенно при построении игры.
- Вы продолжаете верить, что чемпионская гонка не завершена, или титул - это уже что-то из области фантастики?
- Тяжело говорить о шансах, когда отрыв восемь очков, и уже не все в наших руках. Но впереди еще семь матчей, и наша задача выиграть в каждом из них.
Добавим, что "Астана" после победы над "Тоболом" имеет в своем активе 24 очка и теперь занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 26 октября, столичный клуб сыграет с "Окжетпесом".