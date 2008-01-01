Новый тренер "Астаны" прокомментировал свою первую победу в КПЛ

Столичный клуб обыграл "Тобол".

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов поделился своим мнением о матче 14-го тура КПЛ с "Тоболом", а также рассказал о потерях в составе. Его комментарий приводит официальный сайт клуба.

- Я горд за своих подопечных, они сегодня дотерпели и завоевали победу.  Все футболисты в разном состоянии, и очень тяжело за пять дней кого-то было подтянуть, плюс у нас много травмированных. Что мы смогли сделать за этот период - поработать, немного подтянуть физическое состояние, расставить игроков, мы это сделали. Чем больше мы будем тренироваться, тем будем лучше играть, потому что уровень мастерства команды позволяет показывать футбол высокого качества. Возможно, в какой-то мере повезло, так как ни у нас, ни у соперника почти не было голевых моментов, - отметил он.

- Вопрос о травмированных, кто-то сможет восстановиться перед матчем с "Окжетпесом"?

- Пока сложно ответить на этот вопрос. Но точно могу сказать, что у нас добавились футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче - травмировался Пиерос Сотириу и четвертую желтую получил Евгений Постников. Поэтому снова необходимо перестраиваться, смотреть, кто сможет сыграть.

- Команда сегодня сыграла на искусственном поле, в следующем туре играть с "Окжетпесом" на натуральном газоне Центрального стадиона. Не является ли это проблемой для команды?

- Все в таком положении, никуда от этого не деться, нужно только принять. Перед этим матчем мы тренировались на синтетике, к игре с "Окжетпесом" будем готовиться на естественном поле.

Напомним, что столичные игроки с минимальным счетом победили костанайский клуб. Тихонов принял "Астану" 16 октября.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46
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