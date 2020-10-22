Новый тренер "Астаны" прокомментировал свою первую победу в КПЛ

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов
поделился своим мнением о матче 14-го тура КПЛ с "Тоболом"
, а также рассказал о потерях в составе. Его комментарий приводит официальный сайт
клуба.
- Я горд за своих подопечных, они сегодня дотерпели и завоевали победу. Все футболисты в разном состоянии, и очень тяжело за пять дней кого-то было подтянуть, плюс у нас много травмированных. Что мы смогли сделать за этот период - поработать, немного подтянуть физическое состояние, расставить игроков, мы это сделали. Чем больше мы будем тренироваться, тем будем лучше играть, потому что уровень мастерства команды позволяет показывать футбол высокого качества. Возможно, в какой-то мере повезло, так как ни у нас, ни у соперника почти не было голевых моментов, - отметил он.
- Вопрос о травмированных, кто-то сможет восстановиться перед матчем с "Окжетпесом"?
- Пока сложно ответить на этот вопрос. Но точно могу сказать, что у нас добавились футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче - травмировался Пиерос Сотириу и четвертую желтую получил Евгений Постников. Поэтому снова необходимо перестраиваться, смотреть, кто сможет сыграть.
- Команда сегодня сыграла на искусственном поле, в следующем туре играть с "Окжетпесом" на натуральном газоне Центрального стадиона. Не является ли это проблемой для команды?
- Все в таком положении, никуда от этого не деться, нужно только принять. Перед этим матчем мы тренировались на синтетике, к игре с "Окжетпесом" будем готовиться на естественном поле.
Напомним, что столичные игроки с минимальным счетом победили
костанайский клуб. Тихонов принял
"Астану" 16 октября.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне