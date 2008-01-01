Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли "Кайрату" одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ

Также случился автогол.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:56
"Кайрат" выиграл у "Каспия" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу южан. 

Первыми успеха на 14-й минуте добились актауские игроки, после розыгрыша углового прицельный удар по воротам нанес Марат Шахметов.

Однако еще до перерыва алматинцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 31-й минуте ответный мяч забил Адеринсола Эсеола, а на 40-й автоголом отметился российский защитник "Каспия" Лионель Адамс. Точку в матче на 80-й минуте поставил Вагнер Лав.

В итоге "Кайрат" набрал 35 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице, а "Каспий" с семью баллами осел на последней, 11-й строчке.
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Футбол КПЛ-2020 Каспий Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:56
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