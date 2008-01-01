"Казахстан - это забвение". Уткин высказался о назначении Тихонова в "Астану"

Известный российский комментатор Василий Уткин
поделился своими мыслями по поводу приезда своего соотечественника Андрея Тихонова
в Казахстан, где он на днях принял "Астану"
. Вот что он написал на этот счет в своем телеграм-канале
.
"Приглашение Андрея Тихонова главным тренером "Астаны" совпало с его пятидесятилетием, наверное, поэтому одно событие, безусловно, праздничное, метонимически подкрасило радостью поворот в профессиональной карьере.
Никак не могу эту радость разделить. Чемпионат Казахстана - это пространство сродни тому, куда попал Джек Воробей, будучи проглоченным Кракеном. Для внешнего мира это почти равносильно смерти - о тебе забывают.
Не могу назвать ни единого российского тренера или игрока, для которого командировка в Казахстан стала бы значимым этапом карьеры. За тобой там никто не следит потому что. Упаси меня черт от пренебрежения, мне даже досадно, но это правда. Казахстан - это забвение.
Поэтому мне грустно. Не знаю, какой Тихонов тренер, кроме того, что в 50 разве что Семак имеет шансы все еще считаться молодым. Но это успех его метаболизма и семейного счастья.
Любая работа почетна, но для Тихонова это отказ от амбиций. Ну, или Андрей "психанул", потому что очень хочет именно тренировать.
Обычно человек с тренерскими амбициями может сидеть в студии "Матч ТВ" экспертом, ожидая именно того самого, лучшего для себя предложения. Так устроено в России, это ни хорошо, ни плохо, примеров масса. Андрея Талалаева так просто сделал телеэфир.
Мне интересно, почему это не сработало в случае с Тихоновым и понесло его в такую даль. В "Астане", конечно, никто не забудет Тихонова - легенду. А вот тренера, весьма вероятно, навсегда.
Мне жаль", - говорится в тексте.
О назначении Тихонова "Астана" официально объявила
16 октября. Столичная команда в первом матче под его руководством победила
"Тобол" и вернулась на второе место в КПЛ.