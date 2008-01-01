Шпилевский выставил эпичную связку Суюмбаев - Покатилов на матч против аутсайдера

Алматинцы лидируют в чемпионате.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня 18:34
Сегодня, 22 октября, "Кайрат" сыграет с "Каспием" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Алматы на Центральном стадион и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Главный тренер "желто-черных" Алексей Шпилевский определился со стартовым составом на игру против аутсайдера. Интересно, что он поставил в старт Гафуржана Суюмбаева и Стаса Покатилова, которые в предыдущем туре привезли гол в свои ворота. 

Стартовый состав алматинского клуба: Покатилов, Суюмбаев, Поляков, Дугалич, Миканович, Гуральски, Косович, Абикен, Алыкулов, Аймбетов, Вагнер Лав.

Перед этой встречей "Кайрат" с 32 очками удерживает лидерство в таблице, тогда как "Каспий" с семью баллами идет на последнем, 11-м месте.
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Сегодня 18:34
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