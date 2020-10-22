"Столько писали о нем, что сглазили". Тренер "Ордабасы" - о победе над "Жетысу"

Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе
поделился своими впечатлениями от прошедшей игры с "Жетысу"
в 14-м туре КПЛ.
Встреча, прошедшая в Талгаре, завершилась
со счетом 3:1 в пользу шымкентского клуба.
"Очень важная игра, все команды очень сконцентрированы, учитывая напряженность в турнирной таблице. Сейчас каждая игра, как финал. Было видно с самого начала игры, что ребята серьезно настроены на победу. Что касается матча, то я думаю, что достойная и заслуженная победа. Забили три гола, создали много моментов. К сожалению, столько писали в прессе про Жоао Пауло, что сглазили в сегодняшней игре. У него были очень хорошие моменты, но удача была не на его стороне, надеюсь, в следующих играх будет забивать. Огромное спасибо всем ребятам за содержательную игру, сыграли внимательно и в обороне, и в атаке. Я думаю, мы очень здорово себя проявили. Двигаемся дальше и надо сконцентрироваться на следующей игре", - приводит его слова пресс-служба
клуба.
Победа позволила "Ордабасы" набрать 24 очка и подняться с четвертого места на второе. "Жетысу" с 16 баллами расположился на седьмой позиции. При этом верхняя часть турнирной таблицы может измениться после игры "Астаны" и "Тобола".
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