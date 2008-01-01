"Астана" выиграла первый матч с новым тренером и вернулась на второе место в КПЛ

"Астана"
победила "Тобол"
в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин
.
Победа позволила астанчанам набрать 24 очка и вернуться на второе место в таблице, в то время как костанайцы с 23 баллами расположились на четвертой строчке из 11.
Отметим, что новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов
перед минувшей игрой вернул
в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко.
50-летний российский специалист принял
казахстанскую команду 16 октября.
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