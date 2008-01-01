"Астана" выиграла первый матч с новым тренером и вернулась на второе место в КПЛ

Решающий гол был забит после перерыва.

Алексей Щеткин. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:51
"Астана" победила "Тобол" в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

Победа позволила астанчанам набрать 24 очка и вернуться на второе место в таблице, в то время как костанайцы с 23 баллами расположились на четвертой строчке из 11.

Отметим, что новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов перед минувшей игрой вернул в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко. 

50-летний российский специалист принял казахстанскую команду 16 октября.

Турнирная таблица КПЛ-2020
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Сегодня 18:51
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