Легионеры помогли "Ордабасы" забить три гола "Жетысу" и подняться на второе место в КПЛ

"Ордабасы"
победил "Жетысу"
в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу шымкентского клуба. В составе победителей отличились Пабло Фонтанелло
(7-я минута), Абдуллаи Диакате
(18-я, с пенальти) и Рубен Бриджидо
(66-я). У проигравших один мяч отыграл форвард сборной Казахстана Айбар Жаксылыков
.
Победа позволила "Ордабасы" набрать 24 очка и подняться с четвертого места на второе. "Жетысу" с 16 баллами расположился на седьмой позиции. При этом верхняя часть турнирной таблицы может измениться после игры "Астаны" и "Тобола".