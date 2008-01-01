Легионеры помогли "Ордабасы" забить три гола "Жетысу" и подняться на второе место в КПЛ

Семиреченцы один мяч отыграли.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
"Ордабасы" победил "Жетысу" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу шымкентского клуба. В составе победителей отличились Пабло Фонтанелло (7-я минута), Абдуллаи Диакате (18-я, с пенальти) и Рубен Бриджидо (66-я). У проигравших один мяч отыграл форвард сборной Казахстана Айбар Жаксылыков.

Победа позволила "Ордабасы" набрать 24 очка и подняться с четвертого места на второе. "Жетысу" с 16 баллами расположился на седьмой позиции. При этом верхняя часть турнирной таблицы может измениться после игры "Астаны" и "Тобола".
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:55
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