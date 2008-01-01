Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Кайрат" - "Каспий" и еще двух встреч 14-го тура КПЛ

Сегодня, 22 октября, состоится второй игровой день чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этот день пройдут четыре встречи.

Так, в 14:00 прозвучит стартовый свисток в играх "Ордабасы" - "Жетысу" и "Кайсар" - "Шахтер". В 17:00 начнется матч "Астана"- "Тобол". А в 19:00 состоится встреча "Кайрат" - "Каспий". Начало - по времени Нур-Султана.

В прямом эфире все встречи, кроме "Кайсар" - "Шахтер", покажет Qazsport. Трансляции также доступны на сайте телеканала по этой ссылке.

С турнирным положением команд КПЛ можно ознакомиться здесь.

Отрыв "Кайрата" и рокировка "Тобола" с "Астаной"? Превью к 14-му туру КПЛ

"Тобол" испортит дебют Тихонову и обыграет "Астану". Прогноз Vesti.kz на центральный матч 14-го тура КПЛ