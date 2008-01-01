"Жетысу" - "Кайрат" и еще четыре самых зажигательных матча КПЛ-2020

Недавний матч между "Жетысу"
и "Кайратом"
оказался невероятно остросюжетным и нетипичным для нашей лиги. Корреспондент Vesti.kz
вспомнил еще несколько подобных игр в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана.
"Тараз" 3:2 "Ордабасы", 2-й тур
Южное дерби получилось действительно горячим. Команда Владимира Никитенко загрузила три мяча еще в первом тайме, что просто выбесило босса "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова, который с трибун требовал убрать с поля игрока своей команды Александра Клещенко. Во втором тайме шымкентцы начали план по спасению, забили два мяча с пенальти, заработали численное большинство, но до камбэка так и не дотянули.
"Тараз" 2:3 "Окжетпес", 6-й тур
Обычно у Владимира Никитенко достаточно рациональные команды, но в нынешнем сезоне "Тараз" не заставляет скучать. После провального старта "Окжетпесу" была жизненно необходима первая победа в сезоне, поэтому подопечные Андрея Карповича не сдавались до последних минут. Бауыржан Турысбек из "Тараза" был явно против поражения, оформив дубль, но все же "Окжетпес", благодаря балканской связке Стоянович - Обрадович, вырвал победу на 89-й минуте.
"Жетысу" 3:2 "Шахтер", 10-й тур
К 70-й минуте "Жетысу" горел со счетом 0:2 и казалось, что "Шахтер" доведет дело до положительного результата. Но команда Дмитрия Огая за 20 минут перевернула игру благодаря стандартам, ошибкам соперника и голевому чутью Айбара Жаксылыкова. Драматичный, результативный и бодрый футбол принес "Жетысу" три очка, а упомянутому Жаксылыкову - вызов в сборную Казахстана.
"Окжетпес" 3:3 "Кайрат", 11-й тур
Понятно, что каждая встреча с "Кайратом" для Андрея Карповича - это нечто особенное, но едва ли можно было ожидать, что его команда в статусе аутсайдера сможет не просто отобрать очки у алматинцев, но и забить аж три мяча. Решающее влияние на исход в итоге оказал Вагнер, он не позволил "Кайрату" проиграть и оформил красивые цифры на табло - 3:3!
"Жетысу" 2:4 "Кайрат", 13-й тур
После международной паузы и тягостного впечатления от игр сборных футболисты "Кайрата" и "Жетысу" как следует оторвались в чемпионате страны. Причем всю интригу в матче кайратовцы создавали практически самостоятельно. Две чудовищные ошибки в обороне, два незабитых пенальти, камбэк "Кайрата", удаление Дарабаева спустя четыре минуты после выхода на поле, дебютный гол юного Усенова, в общем, абсолютно инфернальное зрелище, которому не хватило только драки напоследок, хотя и без этого матч стал наиболее событийным в сезоне.