Гуральски и еще пять лучших опорников КПЛ среди легионеров

Феноменально качественный первый сезон Яцека Гуральски в Казахстане показал не только то, какими должны быть трансферы, но и насколько важной является позиция опорного полузащитника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто в КПЛ, помимо польского хавбека, выглядел на этой позиции столь же уверенно и успешно.



Яцек Гуральски







Возможно, самый полезный трансфер "Кайрата" за последние годы. Гуральски стал важнейшим элементом в системе игры Алексея Шпилевского. Поляк вывел на элитный уровень игру опорного полузащитника в чемпионате Казахстана.

Умение прессинговать, забирать подборы, подстраховывать партнеров, играть на перехватах - ключевые качества, которые помогли "Кайрату" уверенно лидировать в нынешнем сезоне. Кроме того, Гуральски - игрок основной обоймы сборной Польши, и это говорит о многом, на родине хавбека очень высоко котируют и прогнозируют, что он ненадолго задержится в "Кайрате", особенно если удачно сыграет на чемпионате Европы.



Рохер Каньяс







Символ взлета сразу двух казахстанских команд, которые добились исторических успехов при колумбийском волнорезе.

Каньяс был ключевым игроком "Шахтера", а затем "Астаны", и долгое время держал уровень одного из лучших и самых разнообразных полузащитников чемпионата.

После сверхуспешного периода в Казахстане и чемпионства на Кипре хавбек, к сожалению, потерял мотивацию, хотя несколько лет мечтал о том, чтобы попасть в чемпионат Испании.



Анатолий Тимощук







Спустя несколько месяцев после своего прихода Тимощуку совсем немного не хватило, чтобы помочь "Кайрату" выйти в групповой этап Лиги Европы.

Титулованный украинец отыграл в КПЛ недолго, но запомнился как высочайший профессионал и человек, на которого равнялись многие молодые игроки "Кайрата".

Да, Тимощук уже был далеко не на пике своей формы, но его уровень игры все равно оставался впечатляющим в рамках нашей лиги.



Неманья Максимович







Несомненно, Максимович - большая селекционная удача "Астаны". Найти действительно талантливого молодого серба, вытащить его из Европы, дать шанс и получить такую отдачу - просто браво.

Неманья показал себя как современный опорник с целым набором качеств и менталитетом игрока, который не останавливается на достигнутом.

"Валенсия", крепкое место в основе "Хетафе" и сборной Сербии - все это позволяет говорить о том, что в КПЛ играл по-настоящему топ-футболист.



Гедиминас Вичюс







Скрытый герой "Шахтера" времен Виктора Кумыкова. Если упомянутый Каньяс, несмотря на такую же природную мощь, порой проявлял себя как истинный южноамериканец, то Вичюс был похож на типичного британца - исключительно жесткий, работоспособный и крайне полезный игрок.

Отличные способности в разрушении были в совокупности с еще одним бонусным качеством. Ну конечно, какой литовец не умеет обращаться с мячом руками?

Вичюс стал бесперебойной функцией в атаке "Шахтера" при розыгрышах аутов и сделал эту часть игры культовой еще до того, как исландцы зажгли с этим фокусом на Евро-2016.



Абдуллаи Диакате







Один из лидеров "Ордабасы" на протяжении нескольких лет. Диакате, как и подобает футболисту из Африки, очень пластичен, но при этом в его стиле есть интеллект, он отлично читает игру и является опорным полузащитником, который отвечает за многие механизмы в игре шымкентского клуба.

Да, у сенегальца существуют свои недочеты, возможно, он игрок не для международного уровня, но в Казахстане его репутация не вызывает вопросов. Практически в каждом сезоне Диакате стабильно в числе лучших опорников КПЛ.

Фото: ПФЛК (1, 5), ФК "Астана" (2), ФК "Кайрат" (3), УЕФА (4), ФК "Ордабасы" (6)