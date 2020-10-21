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"Кайрат" рулит. Представлена символическая сборная 13-го тура КПЛ

Она составлена по схеме 4-3-3.

"Кайрат" рулит. Представлена символическая сборная 13-го тура КПЛ
Гафуржан Суюмбаев. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 13-го тура чемпионата Казахстана сезона-2020.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от InStat. При формировании состава, в который попали четыре представителя "Кайрата" (больше, чем у других клубов), учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Список 11 лучших футболистов прошедшего тура таков:

Вратарь: Бекхан Шайзада, "Ордабасы"

В прошедшем туре Шайзада вновь вышел в стартовом составе шымкентской команды. Доверие главного тренера он оправдал "сухим" матчем против карагандинского "Шахтера". На его счету 4 отбитых удара, 1 сейв и 5 удачных выходов из ворот. Индекс действий - 260.

Правый защитник: Дино Миканович, "Кайрат"

Миканович в сложной ситуации - при счете 0:2 - проявил свои лучшие качества и был полезен в атаке. В его активе 3 успешные обводки, 6 отборов и 11 подборов. Также хорватский защитник записал в свой актив две голевые передачи. Индекс действий - 299.

Центральные защитники: Денис Поляков, "Кайрат"; Сергей Малый, "Тобол"

Белорусский защитник стал одним из творцов победы над "Жетысу" в игре, которая стала украшением тура. Денис стал автором победного гола, сыграв в несвойственной для себя манере. В его активе не только победный мяч, но и 95 процентов точных передач, 86 процентов выигранных единоборств и три эффективных отбора. Индекс действий - 299.

Серей Малый - главное оружие "Тобола" при стандартных положениях. При подачах с угловых в матче с "Каспием" Малый раз за разом старался оказаться на ударной позиции и один раз у него это сделать получилось. Сергей забил единственный и победный гол, а также не дал проявить себя нападающим соперника. Индекс действий - 303.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев, "Кайрат"

Несмотря на неудачное начало матча с "Жетысу", Суюмбаев не сломался психологически и приложил все усилия, чтобы его команда совершила красивый "камбэк". Гафуржан совершил 11 кроссов в штрафную, 4 из которых нашли своих адресатов, а также сделал 3 отбора и 9 подборов. Индекс действий - 308.

Правый полузащитник: Карлуш Фонсека, "Тобол"

Опытный португалец в игре с "Каспием" играл на позиции правого латераля, отвечая за всю бровку. Фонсека часто шел в дриблинг, совершив 5 удачных обводок, а также записал в свой актив 3 отбора и по 11 перехватов и подборов. Индекс действий - 373.

Атакующий полузащитник: Дарко Зорич, "Окжетпес"

Набирающий форму балканец постепенно показывает тот футбол, который от него ждут тренерский штаб и болельщики. В игре с "Кызыл-Жаром" Зорич был самым опасным игроком в атаке "Окжетпеса" и забил победный гол во втором тайме. Всего за матч Дарко пять раз бил по воротам соперника, два из этих ударов пришлись в створ. Индекс действий - 275.

Левый полузащитник: Зиги Бадибанга, "Ордабасы"

На левом фланге лучшим был Зиги Бадибанга. Легионер "Ордабасы" играл латераля и выполнил большой объем работы по всей бровке. За игру он два раза удачно обыгрывал, 4 раза сыграл в отборе, один раз обострял игру ключевой передачей и один раз выходил на ударную позицию. Индекс действий - 241.

Нападающие: Элгуджа Лобжанидзе, "Кайсар"; Серж Ньюадзи, "Тараз"; Абат Аймбетов, "Кайрат"

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе спас свою команду от поражения при счете 0:2. Он был максимально сконцентрирован и эффективен в штрафной площади соперника. Записав в свой актив два гола, Лобжанидзе с пятью голами включился в бомбардирскую гонку. Индекс действий - 301.

В сыгранном туре Серж Ньюадзи вышел в стартовом составе "Тараза" и оказался самым активным в атаке. Он много двигался без мяча, не боялся обострять игру за счет дриблинга и создал проблемы защитникам "Кайсара". За свою яркую игру Серж был вознагражден забитым голом и голевой передачей. Индекс действий - 246.

В 13-м туре Аймбетов отличился дублем. Его голы позволили "Кайрату" отыграться с 0:2 и вернуться в игру в противостоянии с "Жетысу". Абат пополнил свой бомбардирский запас, возглавив с Жоао список лучших бомбардиров чемпионата. Индекс действий - 280.


 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кайсар ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Ордабасы ФК Тобол ФК ПФЛК

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