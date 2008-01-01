"Тобол" испортит дебют Тихонову и обыграет "Астану". Прогноз Vesti.kz на центральный матч 14-го тура КПЛ

Завтра, 22 октября, в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу "Астана"
проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Тихонова
, в соперниках - один из претендентов на медали "Тобол"
. Корреспондент Vesti.kz
анонсирует самую интригующую дуэль игрового дня и делает далеко не самый позитивный прогноз на итог встречи для болельщиков столичного клуба.
"Астана" - "Тобол", 14-й тур КПЛ. Прогноз редакции Vesti.kz - 0:1, победа "Тобола"
Крайне любопытно посмотреть на "Астану" с третьим тренером за сезон в обстоятельствах повышенной сложности. У Андрея Тихонова совсем мало времени для знакомства с командой перед игрой с "Тоболом", за этот период сложно внедрить свои идеи и сделать так, чтобы игроки выглядели существенно лучше. Основная задача российского тренера на ближайший период - мотивировать и вернуть форму лидерам коллектива, а также подтянуть физическое состояние всех игроков. Но Тихонов уже столкнулся с трудностями, лазарет "Астаны" не пустеет, вариаций для состава немного, возможно, именно поэтому к основной команде примкнули некоторые молодые игроки из системы столичного клуба.
"Тобол" опять же не убеждает с точки зрения качества игры, но их результаты более стабильны. За последние полтора месяца костанайцы ощутимо провалились лишь раз - в матче с "Ордабасы". В остальном - как правило, сухие рациональные победы. И вновь нельзя забывать о факторе бывших. Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян
по-прежнему ассоциируется именно с "Астаной", его главные успехи были там, возможно, в противостоянии с бывшим клубом для него нет никакой принципиальности, но так или иначе это особенный матч для него, а также для еще нескольких знаковых футболистов, включая Серикжана Мужикова
, Романа Муртазаева
и Сергея Малого
.
Если игра пойдет по сценарию "Тобола", то, скорее всего, она будет вязкой и очень сложной для разбалансированной "Астаны". На данный момент шансы "Тобола" выше, у них есть отличный шанс финишировать на втором месте и противостояние с "Астаной" - одно из ключевых в концовке нынешнего сезона.