Отрыв "Кайрата" и рокировка "Тобола" с "Астаной"? Превью к 14-му туру КПЛ

21 и 22 октября состоятся матчи 14-го тура КПЛ-2020
. "Кайрат"
по итогам тура может нарастить отрыв от преследователей, а "Тобол"
и "Астана"
проведут очную дуэль за второе место, где пока расположились костанайцы. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о возможных изменениях в турнирной таблице и о том, как клубы подходят к предстоящим играм.
"Кызыл-Жар СК" - "Тараз"
Программа тура откроется матчем между петропавловцами и жамбыльцами. Игра пройдет 21 октября на поле академии имени Сегизбаева. "Кызыл-Жар СК" в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. "Тараз" в последних трех играх неизменно играл вничью.
Жамбылский клуб находится на восьмом месте и стучится в группу середняков. Победа над петропавловцами при определенных раскладах позволит им сравняться по очкам с "Шахтером" и "Жетысу". Правда, эти клубы в своих матчах должны проиграть.
"Кызыл-Жар СК" набрал восемь очков и занимает предпоследнее, десятое место. В случае победы петропавловцы обойдут "Окжетпес" (10), так как кокшетаусцы пропускают тур.
"Кайсар" - "Шахтер"
Кызылординцы и карагандинцы располагаются по соседству. "Кайсар" с 17 очками - на пятом месте, а "Шахтер" и "Жетысу", набрав по 16 баллов, делят шестую и седьмую строчки турнирной таблицы. В случае победы "волки" по потерянным очкам могут приблизиться к "Ордабасы".
Отметим, что последние три матча "Кайсар" завершил вничью. При поражении кызылординцы пропустят вперед "Шахтер" и, возможно, "Жетысу".
Матч пройдет 22 октября на поле академии имени Сегизбаева
"Ордабасы" - "Жетысу"
Если шымкентский клуб выиграет, то может на время (из-за большего количества матчей) подняться на второе место. Для этого нужно, чтобы "Тобол" и "Астана" сыграли вничью. У "Ордабасы" сейчас 21 балл, столько же у столичного клуба, а у "Тобола" - 23.
"Жетысу" тоже может поправить турнирное положение.
В четвертом туре "Ордабасы", уступая "Жетысу" со счетом 0:2, сумел совершить камбэк - 3:2.
Встреча 14-го тура состоится 22 октября на базе национальных сборных в Талгаре.
"Астана" - "Тобол"
В минувшем туре после того, как количество матчей "Тобола" и "Астаны" сравнялось, костанайцы сместили столичный клуб со второй строчки в турнирной таблице.
Сейчас у "Тобола" 23 очка и по потерянным баллам он уступает "Кайрату" шесть очков. "Астана" в случае успеха может занять вторую строчку. В случае ничьей соперники, скорее всего, позволят оторваться "Кайрату" и настигнуть себя преследователям из середины таблицы.
"Астана" проведет первый матч под руководством Андрея Тихонова
, который столкнулся
с кадровыми проблемами.
В первом круге "Тобол" обыграл "Астану" со счетом 2:0. Предстоящий матч пройдет 22 октября на стадионе "Жас-Кыран".
"Кайрат" - "Каспий"
Алматинцы перед сложным отрезком календаря игр встретятся с аутсайдером КПЛ-2020. По всей видимости, команде Алексея Шпилевского
не придется испытать проблемы, как в недавней встрече с "Жетысу". Победа позволит "Кайрату" набрать 35 очков и, в случае осечек у ближайших преследователей - "Тобола" и "Астаны", которым предстоит очный матч, отрыв алматинцев возрастет.
Встреча пройдет 22 октября на Центральном стадионе.
Напомним, после 13 туров "Кайрат" имеет 32 очка. "Тобол" набрал 23 балла и расположился на второй строчке. У "Астаны" 21 очко. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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