Гол молодого игрока "Кайрата" после финта признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020

Гол молодого игрока "Кайрата" Данияра Усенова
признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020
. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz
.
19-летний игрок набрал 45 процентов голосов. Футболист алматинского клуба на 94-й минуте матча с "Жетысу" установил окончательный счет.
Второе место занял еще один игрок "Кайрата" Абат Аймбетов
. Его гол в ворота "Жетысу" набрал 23 процента голосов. На третьем месте Сергей Малый
из "Тобола" - 21 процент. Четвертую строчку в голосовании занял Бауржан Турысбек
из "Тараза" - восемь процентов, замкнул топ-5 его одноклубник Серж Ньюадзи
. Он набрал два процента голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски
("Кайрат") - гол
в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека
("Иртыш") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев
("Кайсар") - гол
в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков
("Тобол") - гол
в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен
("Кайрат") - гол
в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген
("Кайсар") - гол
в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев
("Шахтер") - гол
в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович
("Кайрат") - гол
в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав
("Кайрат") - гол
в ворота "Шахтера".
Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь
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